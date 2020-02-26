"Барселона" и "Наполи" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов

2 Теги барселонанаполи

"Барселона" и "Наполи" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов

"Барселона" и "Наполи" обменялись голами в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В составе каталонского клуба отметился Антуан Гризманн, у итальянцев гол забил Дрис Мертенс.

"Наполи" - "Барселона" - 1:1 (1:0)

Голы: Мертенс, 30 - 1:0, Гризманн, 57 - 1:1

"Наполи": Оспина, Максимович, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Манолас, Зелиньски, Фабиан Руис, Инсинье, Демме (Аллан, 80), Кальехон (Политано, 74), Мертенс (Милик, 54).

"Барселона": тер Стеген, Умтити, Семеду, Пике (Лангле, 90), Фирпо, де Йонг, Видаль, Ракитич (Артур, 56), Бускетс, Гризманн (Фати, 87), Месси.

Ответная игра команд состоится 18 марта в Барселоне. Начало игры - в 23:00 (мск).

А еще: Пике уволил Габри с поста главного тренера "Андорры"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

Тренировка прошла нормально. На Камп Ноу, макаронам ничего не светит, кроме разгрома!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ждем встречи Барсы и Сити?

Ответить

главное

Дубль Гнабри помог "Баварии" разгромить "Челси" в Лиге Чемпионов

Дубль Гнабри помог "Баварии" разгромить "Челси" в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов