"Барселона" и Неймар могут урегулировать спор касательно невыплаты бонуса в досудебном порядке

Анонсированное накануне судебное заседание по спору между "Барселоной" и нападающим ПСЖ Неймаром не состоится.

Как сообщает ESPN, стороны в четверг провели переговоры и согласовали перенос разбирательства на следующий год. За период отсрочки клуб и футболист попытаются решить спор мирным путём.

Напомним, что бразилец требует выплатить ему бонус за продление контракта в 2016 году в размере 18 миллионов евро и проценты за просрочку платежа.

"Барса", в свою очередь, настаивает на том, что подписной бонус полагался за выполнение всего договора, и хочет вернуть уже выплаченные 22 миллиона.

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