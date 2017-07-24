"Барселона" и Неймар продолжат переговоры по новому контракту

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"Барселона" и Неймар продолжат переговоры по новому контрактуКаталонская "Барселона" и ее форвард Неймар продолжат переговоры по новому контракту, информирует football.fr.

По сведениям источника, воскресное обсуждение условий нового соглашения между сторонами не принесло желаемого результата. Поэтому футболист и клуб намерены снова сесть за стол переговоров для того, чтобы, наконец, положить конец имеющимся слухам и пролонгировать сотрудничество на улучшенных для бразильца условиях.

Напомним, Пике сообщил, что Неймар останется в "Барселоне". | soccernews.ru

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