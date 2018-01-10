"Барселона" и "Палмейрас" все еще не согласовали сумма трансфера Мины

Теги барселонапалмейрасйерри мина

"Барселона" и "Палмейрас" все еще не согласовали сумма трансфера Мины

Переход колумбийского защитника "Палмейраса" Йерри Мины в "Барселону" задерживается, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, клубы все еще не согласовали сумма трансфера игрока. Бразильцы требуют, чтобы в сумму трансфера были включены 1,8 миллиона евро, которые должен получить бывший клуб Мины "Санта-Фе". В этом случае итоговая стоимость составит 13,6 миллионов евро.

Однако "Барселона" настаивает, что в согласованную цену в размере 11,8 миллионов евро уже включены выплаты "Санта-Фе".

Кроме того "Палмейрас" хочет получить всю сумму трансфера 23-летнего Мины сразу, а каталонцы намерены платить по частям.

Не пропустите: Мина может перейти в "Барселону" сегодня. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

УЕФА представил свою сборную 2017-го года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов