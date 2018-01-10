"Барселона" и "Палмейрас" все еще не согласовали сумма трансфера Мины

Переход колумбийского защитника "Палмейраса" Йерри Мины в "Барселону" задерживается, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, клубы все еще не согласовали сумма трансфера игрока. Бразильцы требуют, чтобы в сумму трансфера были включены 1,8 миллиона евро, которые должен получить бывший клуб Мины "Санта-Фе". В этом случае итоговая стоимость составит 13,6 миллионов евро.

Однако "Барселона" настаивает, что в согласованную цену в размере 11,8 миллионов евро уже включены выплаты "Санта-Фе".

Кроме того "Палмейрас" хочет получить всю сумму трансфера 23-летнего Мины сразу, а каталонцы намерены платить по частям.

Не пропустите: Мина может перейти в "Барселону" сегодня. | http://soccernews.ru