"Барселона" и ПСЖ могут обменяться игроками

Теги барселонаанхель ди марияпсжандре гомеш

"Барселона" и ПСЖ могут обменяться игрокамиКаталонская "Барселона" и французский ПСЖ могут совершить обмен игроками, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" продолжают работать над возможным трансфером вингера парижан Анхеля Ди Марии. Ввиду того же, что главный тренер "красно-синих" Унаи Эмери был бы не прочь поработать с полузащитником "Барсы" Андре Гомешем, каталонский гранд вполне может включить своего 24-летнего хавбека в сделку, дабы заполучить аргентинца.

Напомним, "Ювентус" отклонил предложение "Барселоны" по Дибале. | soccernews.ru

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