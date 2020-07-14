"Барселона" и ПСЖ намерены бесплатно заполучить одного из лидеров "Баварии"

"Барселона" и "Пари Сен-Жермен" проявляют интерес к австрийскому защитнику "Баварии" Давиду Алабе, сообщает Sky Deutschland.

По сведениям издания, испанский и французский клубы намерены подписать игрока через год, когда у него завершится срок контракта с "Баварией". Таким образом, футболист достанется новому клубу бесплатно. "Бавария" при этом не хочет терять Алабу и пытается продлить с ним контракт.

Ранее сообщалось, что Алабой также активно интересуются "Манчестер Сити", "Реал" и "Челси".

28-летний Алаба выступает за "Баварию" с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел за мюнхенский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: "Барселона" предложила Коутиньо двум клубам АПЛ. | http://soccernews.ru