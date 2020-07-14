"Барселона" и ПСЖ намерены бесплатно заполучить одного из лидеров "Баварии"
"Барселона" и "Пари Сен-Жермен" проявляют интерес к австрийскому защитнику "Баварии" Давиду Алабе, сообщает Sky Deutschland.
По сведениям издания, испанский и французский клубы намерены подписать игрока через год, когда у него завершится срок контракта с "Баварией". Таким образом, футболист достанется новому клубу бесплатно. "Бавария" при этом не хочет терять Алабу и пытается продлить с ним контракт.
Ранее сообщалось, что Алабой также активно интересуются "Манчестер Сити", "Реал" и "Челси".
28-летний Алаба выступает за "Баварию" с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел за мюнхенский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20