"Барселона" и ПСЖ не могут согласовать сумму выкупа Неймара. Разница в позициях - 40 миллионов евро
"Барселона" и ПСЖ продолжают вести переговоры о трансфере нападающего Неймара.
Клубы предварительно договорились о формате сделки - аренда с правом последующего выкупа.
Однако сумма выкупа, как сообщает Sport.es, стала камнем преткновения. Каталонцы настаивают на 160 миллионах евро, а парижане - на 200 миллионах.
Напомним, что летом 2017 года ПСЖ купил Неймара у "Барсы" за 222 миллиона евро.
Контракт бразильца с французским грандом рассчитан ещё на три сезона, но сам игрок стремится сменить команду до закрытия трансферного окна.
Не пропустите: "Барселона" готовит презентацию Неймара. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Хотите поиграть официальный матч на аэродроме или прокатиться на вертолете с пьяным пилотом? Рассказываем, как играют в футбол в глубинках планеты. Часть 1
-
Рибери перешёл в "Фиорентину"
-
Официально: Круговой - игрок "Зенита"
-
Научное исследование: Месси вдвое эффективнее Роналду
-
"Динамо" нацелилось на вратаря "Ромы"
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером бюджета на зимнее трансферное окно
-
РФС наложил на "Ростов" трансферный бан
-
"Рома" анонсировала переход защитника "Челси"
-
Роналду: "Я уже вошёл в историю футбола"
-
Малком: "Уверен, что буду очень счастлив в "Зените"
-
"Барселона" и ПСЖ не могут согласовать сумму выкупа Неймара. Разница в позициях - 40 миллионов евро
-
Тренер "Браги" назвал самую сильную сторону "Спартака"
-
1
Салах объяснил, почему ему не нравится система VAR
-
"Динамо" договорилось об аренде игрока "Порту"
-
СМИ: "Зенит" предложит 30 миллионов евро за братьев Миранчуков
-
1
"Реал" определился с размером предложения по Эриксену
-
"Лилль" намерен усилиться хавбеком "Баварии"
-
Гендиректор "Уфы" объяснил, почему Круговой перешёл в "Зенит", а не ЦСКА
-
Хотите поиграть официальный матч на аэродроме или прокатиться на вертолете с пьяным пилотом? Рассказываем, как играют в футбол в глубинках планеты. Часть 1
-
"Динамо" объявило об уходе двух игроков в "Оренбург"
-
Рибери перешёл в "Фиорентину"
-
Официально: Круговой - игрок "Зенита"
-
Трансфер Коноплянки в "Бешикташ" сорвался
-
"Монако" объявил об аренде нападающего "Лестера"
-
"Локомотив" отреагировал на требование Тарасова компенсировать ему траты на лечение
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Севилья
|1
|3
|3
|Мальорка
|1
|3
|4
|Реал Вальядолид
|1
|3
|5
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Осасуна
|1
|3
|9
|Гранада
|1
|1
|10
|Вильярреал
|1
|1
|11
|Реал Сосьедад
|1
|1
|12
|Валенсия
|1
|1
|13
|Эйбар
|1
|0
|14
|Бетис
|1
|0
|15
|Барселона
|1
|0
|16
|Хетафе
|1
|0
|17
|Леганес
|1
|0
|18
|Леванте
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0