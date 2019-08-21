"Барселона" и ПСЖ не могут согласовать сумму выкупа Неймара. Разница в позициях - 40 миллионов евро

"Барселона" и ПСЖ продолжают вести переговоры о трансфере нападающего Неймара.

Клубы предварительно договорились о формате сделки - аренда с правом последующего выкупа.

Однако сумма выкупа, как сообщает Sport.es, стала камнем преткновения. Каталонцы настаивают на 160 миллионах евро, а парижане - на 200 миллионах.

Напомним, что летом 2017 года ПСЖ купил Неймара у "Барсы" за 222 миллиона евро.

Контракт бразильца с французским грандом рассчитан ещё на три сезона, но сам игрок стремится сменить команду до закрытия трансферного окна.

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