"Барселона" и ПСЖ поборются за игрока "Монако"

Фото: AS Monaco

"Барселона" и ПСЖ имеют общую трансферную цель.

Как сообщает UOL, клубы нацелились на левого защитника "Монако" Кайо Энрике и уже сделали запрос об его трансфере.

"Монако" приобрел игрока у "Атлетико" в 2020 году за 8 миллионов евро. Сейчас стоимость футболиста оценивается в 25-30 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Кайо четыре голевые передачи в 32 матчах.

Читайте также: Президент ПСЖ просит "Барселону" отстать от Неймара. | http://soccernews.ru