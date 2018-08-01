"Барселона" и ПСЖ предъявили ультиматумы Рабьо

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо находится под двойным давлением со стороны своего клуба и "Барселоны", сообщает le parisien.

По сведениям издания, парижане требуют от футболиста продлить контракт, который истекает через год. "Барселона", в свою очередь, настаивает, чтобы хавбек ответил на ее предложение.

Напомним, что каталонцы намерены приобрести игрока этим летом и готовы заплатить за него порядка 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний Рабьо провел за ПСЖ 50 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

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