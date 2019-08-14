"Барселона" и ПСЖ продвинулись в переговорах по Неймару
Нападающий ПСЖ Неймар стал на шаг ближе к возвращению в "Барселону", сообщает Sport.es.
По информации ресурса, переговоры между клубами наконец сдвинулись с мёртвой точки. В частности, парижане дали согласие на включение в сделку двух игроков "блауграны". Речь идёт о полузащитниках Иване Ракитиче и Филиппе Коутиньо.
Впрочем, "Барса" и ПСЖ по-прежнему далеки от согласования суммы доплаты за бразильца. Французы хотят получить не менее 100 миллионов евро, испанцы предлагают вдвое меньше.
Напомним, что за ситуацией с Неймаром также следит мадридский "Реал". Рыночная стоимость игрока - 180 миллионов евро.
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