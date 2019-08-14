"Барселона" и ПСЖ продвинулись в переговорах по Неймару

Теги барселонапсжнеймариван ракитичфилиппе коутиньотрансферы

"Барселона" и ПСЖ продвинулись в переговорах по Неймару

Нападающий ПСЖ Неймар стал на шаг ближе к возвращению в "Барселону", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, переговоры между клубами наконец сдвинулись с мёртвой точки. В частности, парижане дали согласие на включение в сделку двух игроков "блауграны". Речь идёт о полузащитниках Иване Ракитиче и Филиппе Коутиньо.

Впрочем, "Барса" и ПСЖ по-прежнему далеки от согласования суммы доплаты за бразильца. Французы хотят получить не менее 100 миллионов евро, испанцы предлагают вдвое меньше.

Напомним, что за ситуацией с Неймаром также следит мадридский "Реал". Рыночная стоимость игрока - 180 миллионов евро.

Не пропустите: Гризманн назвал кумира детства и любимого игрока "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Матч ТВ" призывает ввести санкции в отношении "Порту"

"Матч ТВ" призывает ввести санкции в отношении "Порту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов