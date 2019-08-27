"Барселона" и ПСЖ вновь не договорились по Неймару

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"Барселона" и ПСЖ вновь не договорились по Неймару

"Барселона" и ПСЖ провели очередной раунд переговоров по трансферу бразильского нападающего Неймара, но вновь не достигли соглашения, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб предлагал за игрока 170 миллионов евро, который предполагалось выплатить несколькими траншами. ПСЖ не устраивает такая сумма, поэтому парижане предлагают вариант с обменом Неймара на защитника Нелсона Семеду и нападающего Усмана Дембеле, а также доплаты со стороны "Барселоны" в размере 100 миллионов евро.

27-летний Неймар настаивает, что хочет перейти только в "Барселону", поэтому пытается оказать давление на парижский клуб, а также отказывается переходить в "Реал".

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