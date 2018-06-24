"Барселона" и "Реал" готовы предпринять попытки подписать хавбека "Баварии"

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"Барселона" и "Реал" готовы предпринять попытки подписать хавбека "Баварии"Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" готовы предпринять попытки подписать полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантару.

Так, по сведениям AS, и "сине-гранатовые", и "сливочные" заинтересованы в подписании 27-летнего хавбека чемпионов Германии. Поэтому вполне вероятно, что оба испанских гранда будут готовы побороться за игрока, чья трансферная стоимость была оценена в 70 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Тьяго забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Баварию".

Напомним, "Бавария" готова обменять Левандовски на ключевого хавбека "Реала". | soccernews.ru

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