"Барселона" и "Реал" готовы предпринять попытки подписать хавбека "Баварии"
Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" готовы предпринять попытки подписать полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантару.
Так, по сведениям AS, и "сине-гранатовые", и "сливочные" заинтересованы в подписании 27-летнего хавбека чемпионов Германии. Поэтому вполне вероятно, что оба испанских гранда будут готовы побороться за игрока, чья трансферная стоимость была оценена в 70 миллионов евро.
В завершившемся сезоне Тьяго забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Баварию".
Напомним, "Бавария" готова обменять Левандовски на ключевого хавбека "Реала". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Двенадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 25 июня
-
"Атласские львы" попробуют хлопнуть дверью: Испания и Марокко сразятся в третьем туре группы "В"
-
Битва за престиж: Саудовская Аравия и Египет разыграют третье место в группе "А"
-
Дневник Чемпионата Мира. День одиннадцатый: феерия Кейна, первый гол Панамы и безнадежная Польша
-
На первый-второй рассчитайся: Россия против Уругвая в битве за первое место в группе
Лента новостей
-
Фалькао заинтересовался испанский топ-клуб
-
Месси хочет видеть в "Барселоне" звезду АПЛ
-
Песков сообщил, посетит ли Путин матч Россия - Уругвай
-
"Валенсия" нацелилась на хавбека "Барселоны"
-
После двух сыгранных туров группового этапа ЧМ Месси лидирует по количеству совершенных успешных обводок
-
Борьба Месси за звание лучшего бомбардира ЧМ-2018 в одном фото
-
Мостовой: "Россия способна выйти в четвертьфинал ЧМ"
-
Бар в Рио-де-Жанейро предлагал бесплатную выпивку каждый раз, когда Неймар оказывался на газоне
-
"Барселона" может сделать Головина приоритетом для укрепления своей средней линии
-
"Рома" и "Милан" готовы побороться с "Реалом" за общую трансферную цель
-
Бородюк: "В игре с Уругваем у нас есть все шансы на успех"
-
"Ювентус" готов выплатить сумму отступных за Година
-
"Ювентус" внимательно следит за ситуацией с Левандовски
-
В новом сезоне "Барселона" планирует использовать Коутиньо на позиции Неймара
-
Мостовой назвал предпочтительного соперника для сборной России по 1/8 финала Чемпионата Мира
-
Сампаоли потерял контроль над игроками сборной Аргентины
-
Чакыр обслужит матч Аргентина - Нигерия
-
Верон: "Месси - не Марадона"
-
"Рома" анонсировала трансфер Сантона
-
Роналду недоволен появившимися слухами о возможном переходе Азара в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22