В матче 35-го тура чемпионата Испании "Барселона" и "Реал" играют вничью после первого тайма.

Счет в начале встречи открыл Луис Суарес, но через несколько минут равновесие восстановил Криштиану Роналду.

В концовке первого тайма с поля был удален защитник каталонцев Серхи Роберто.

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