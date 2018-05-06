"Барселона" и "Реал" играют вничью после первого тайма

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"Барселона" и "Реал" играют вничью после первого тайма

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Барселона" и "Реал" играют вничью после первого тайма.

Счет в начале встречи открыл Луис Суарес, но через несколько минут равновесие восстановил Криштиану Роналду.

В концовке первого тайма с поля был удален защитник каталонцев Серхи Роберто.

Не пропустите: Роналду вышел на второе место по числу голов в Эль Класико. | http://soccernews.ru

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