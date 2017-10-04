"Барселона" и "Реал" интересуются вингером "Валенсии"

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"Барселона" и "Реал" интересуются вингером "Валенсии"Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" интересуются вингером "Валенсии" Ферраном Торресом, информирует FootMercato.

По сведениям издания, оба испанских гранда готовы заплатить за 17-летнего футболиста, выступающего за вторую команду "летучих мышей", по 8 миллионов евро, которые прописаны в контракте перспективного игрока в качестве клаусулы.

Напомним, "Реалу" не стоит горевать из-за потери. | soccernews.ru

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