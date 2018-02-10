"Барселона" и "Реал" контактируют с агентом де Брюйне

Теги манчестер ситикевин де брюйнебарселонареал мадрид

"Барселона" и "Реал" контактируют с агентом де Брюйне

Патрик де Костер, являющийся агентом хавбека "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне, рассказал о контактах с "Барселоной" и "Реалом".

"Мы поддерживаем неофициальные контакты с "Реалом" и "Барселоной", однако у Кевина на самом деле только одно желание: остаться в "Манчестер Сити", где он абсолютно счастлив со всех точек зрения" - приводит слова агента Tuttomercatoweb.

Действующий контракт де Брюйне с "горожанами" рассчитан до лета 2023 года.

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комментарии
Пьянь

Переманить Рыжего у Сити нереально.

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жк

Де Брюйне отличная была бы замена Иньесте,он более подходит как раз Барселоне,Реал таких игроков портит, пример Иско,а в Барсе такие игроки расцветают.Моуриньо и Челси не поняли в свое время от какого игрока отказываются.

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