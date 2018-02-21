"Барселона" и "Реал" летом будут готовы побороться за общую трансферную цель

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"Барселона" и "Реал" летом будут готовы побороться за общую трансферную цельБлижайшим летом каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" будут готовы побороться за общую трансферную цель.

Так, по сведениям испанской прессы, оба топ-клуба проявляют активный интерес к защитнику амстердамского "Аякса" Маттейса Де Лигта. 18-летний бек голландского гранда уже сейчас называется одним из самых перспективных игроков своего амплуа, поэтому и "сине-гранатовые", и "сливочные" приложат намерены приложить максимум усилий, чтобы заполучить перспективного игрока.

В нынешнем сезоне Де Лигт забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 29 матчах за "Аякс".

Напомним, летом "Барселону" могут покинуть три игрока. | soccernews.ru

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