"Барселона" и "Реал" летом будут готовы побороться за общую трансферную цель

Ближайшим летом каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" будут готовы побороться за общую трансферную цель.

Так, по сведениям испанской прессы, оба топ-клуба проявляют активный интерес к защитнику амстердамского "Аякса" Маттейса Де Лигта. 18-летний бек голландского гранда уже сейчас называется одним из самых перспективных игроков своего амплуа, поэтому и "сине-гранатовые", и "сливочные" приложат намерены приложить максимум усилий, чтобы заполучить перспективного игрока.

В нынешнем сезоне Де Лигт забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 29 матчах за "Аякс".

Напомним, летом "Барселону" могут покинуть три игрока. | soccernews.ru