"Барселона" и "Реал" могут летом провести матч в Лас-Вегасе

"Барселона" и "Реал", скорее всего, сыграют в Лас Вегасе этим летом в рамках Международного кубка чемпионов. Об этом сообщает Washington Post.

По данным источника, организаторы турнира хотят повести встречу на новом стадионе клуба "Лас-Вегас Рэйдерс", который находится в городе Парадайс.

Если сторон договорятся, то встреча "Барсы" и "Реала" станет первым спортивным событием на стадионе Allegiant.

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