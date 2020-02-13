"Барселона" и "Реал" могут летом провести матч в Лас-Вегасе

Теги барселонареал мадрид

"Барселона" и "Реал" могут летом провести матч в Лас-Вегасе

"Барселона" и "Реал", скорее всего, сыграют в Лас Вегасе этим летом в рамках Международного кубка чемпионов. Об этом сообщает Washington Post.

По данным источника, организаторы турнира хотят повести встречу на новом стадионе клуба "Лас-Вегас Рэйдерс", который находится в городе Парадайс.

Если сторон договорятся, то встреча "Барсы" и "Реала" станет первым спортивным событием на стадионе Allegiant.

А еще: "Барселона" приносит Каталонии более одного миллиарда евро| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ибрагимович пропустит ответный матч полуфинала Кубка Италии с "Ювентусом"

Ибрагимович пропустит ответный матч полуфинала Кубка Италии с "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов