"Барселона" и "Реал" назвали стартовые составы на Эль Класико

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"Барселона" и "Реал" назвали стартовые составы на Эль Класико

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Реала" на очный матч 7-го тура испанской Примеры.

"Барселона": Нето, Дест, Пике, Серхи Роберто, Педри, Лангле, Альба, де Йонг, Месси, Коутиньо, Фати.

"Реал": Куртуа, Рамос, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Асенсио, Каземиро, Вальверде, Винисиус, Менди.

Эль Класико стартует в 17:00 по московскому времени на стадионе "Камп Ноу".

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