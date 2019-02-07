"Барселона" и "Реал" не смогли выявить победителя в первом полуфинальном матче Кубка Короля

Несколько минут назад на стадионе "Камп Ноу" завершилось первое в 2019 году Эль-Классико, но если же брать текущий сезон, то эта встреча "Барселоны" и "Реала" стала уже второй. Первый раз клубы сразились 28 октября, и тогда "сине-гранатовые" не оставили никаких шансов своим соперникам – 5:1. Перед сегодняшней встречей подобный сценарий не прогнозировался: во-первых, "Реал" набрал форму и смотрится более солидно, чем в первой части сезона; во-вторых, оборона "Барселоны" при отсутствии Умтити не внушает былую надежность. Кроме того, европейские порталы сообщали о том, что травма Месси, полученная на выходных в матче с "Валенсией", оказалась более серьезной, чем оговаривалось ранее. Сложно сказать – из-за травмы ли, или просто по причине ротации, – но Вальверде все же не выпустил аргентинца в стартовом составе. Вместо него вышел Малком.

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Уже в дебюте встречи "Реал" начал доказывать, что сокрушительное поражение в рамках 10 тура Ла Лиги было уж слишком несправедливым. Уже на 5 минуте Тони Кроос решил проверить Тер Штегена на бдительность и ахнул по воротам из-за пределов штрафной: игровой снаряд полетел по центру и немецкий кипер отбил его перед собой. А уже через минуту Тер Штеген оказался не у дел. После подачи Винисиуса с правого края Жорди Альба не поспел за Бензема, проиграл воздух и дал французу принять мяч на противоположной стороне штрафной и прострелить во вратарскую, где Лукас Васкес отклеился от Лангле на ближней штанге и с нескольких метров пробросил "кожаный снаряд" мимо вратаря – 1:0. Таким образом королевский клуб оформил забитый мяч уже в 15 матче кряду на поле "Барселоны".

Достаточно резвый старт "сливочных" сменился сначала затишьем, а позже атаками "Барсы", которая постепенно отодвигала "Реал" на свою половину поля и дважды имела отличные шансы сравнять счет. Первый звоночек прозвенел на 32 минуте, когда после подачи со штрафного Иван Ракитич выиграл воздух у защитников и метров с семи пробивал головой по воротам Кейлора Наваса, но на пути мяча выросла перекладина. А через 3 минуты о себе напомнил Луис Суарес. Уругваец получил мяч в районе дуги после эффектного индивидуального прорыва Малкома и пробил в точно под дальнюю штангу. Игровой снаряд полетел достаточно низко, и только из-за это Кейлор Навас смог подставить руку и в последний момент перевести "снаряд" на угловой.

Во втором тайме "Барселона" продолжила играть в доминирование и смогла превратить свое преимущество в забитый гол. На 57 минуте партнеры запустили в прорыв Жорди Альбу по левому флангу, испанец воспользовался позиционной ошибкой защитников, избежал офсайдной ловушки, ворвался в штрафную, но его прорыв был прерван Кейлором Навасом. После этого было два добивания. Сначала Суарес оказался на левом краю штрафной и по невероятной траектории запустил игровой снаряд в ближний угол, но защитники выбили мяч с линии, а потом Малком уже с противоположного фланга обводящим ударом бил по полупустым воротам, и на сей раз "Барсе" уже ничего не помешало – 1:1.

Оставшееся время второго тайма команды держали динамичный темп, но до моментов дело доходило довольно редко. "Реал" отодвинул игру от своих ворот и таким образом обезопасил себя от шквала атак в исполнении "Барсы". Таким образом первый полуфинальный матч Кубка Короля закончился вничью, но перед ответной встречей "сливочные" имеют преимущество за счет гостевого гола. Посмотрим, поможет ли он королевскому клубу уже на "Сантьяго Бернабеу".

"Барселона" – "Реал" – 1:1

Голы: Васкес, 6 – 0:1; Малком, 57 – 1:1

"Барселона": Тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Бускетс, Ракитич (Видаль, 63), Артур – Коутиньо (Месси, 63), Малком (Аленья, 76), Суарес.

"Реал": Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Льоренте (Каземиро, 63), Модрич, Кроос – Винисиус (Бейл, 64), Васкес (Асенсио, 84), Бензема.