"Барселона" и "Реал" объявили составы на Эль Класико

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"Барселона" и "Реал" объявили составы на Эль КласикоКаталонская "Барселона" и мадридский "Реал" объявили свои составы на Эль Класико.

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур, Коутиньо, Рафинья, Л. Суарес.

"Реал": Куртуа, Начо, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Бэйл, Бензема.

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2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
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