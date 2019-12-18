"Барселона" и "Реал" объявили стартовые составы на игру

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"Барселона" и "Реал" объявили стартовые составы на игру

"Барселона" и "Реал" определились со стартовыми составами на сегодняшний матч.

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Роберто, Альба, де Йонг, Ракитич, Суарес, Месси, Гризманн.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Кроос, Бензема, Бэйл, Каземиро, Вальверде, Иско.

Поединок между клубами начнется в 22:00 по московскому времени.

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