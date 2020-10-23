"Барселона" и "Реал" опубликовали заявки на субботний матч

Стало известно, какие футболисты смогут принять участие в грядущем Эль Класико.

Напомним, что "Барселона" примет "Реал" в субботу. Стартовый свисток на "Камп Ноу" прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В заявку "сине-гранатовых" включены 23 футболиста, в том числе левый защитник Жорди Альба, пропустивший почти три недели из-за травмы.

Вратари: Нето, Пенья, Арнау;

Защитники: Дест, Пике, Араухо, Лангле, Альба, Роберто, Фирпо;

Полузащитники: Бускетс, Аленья, Пьянич, Пуч, Коутиньо, Педри, де Йонг;

Нападающие: Гризманн, Брейтуэйт, Месси, Дембеле, Тринкау, Фати.

В составе "Реала" 20 игроков, среди них - выздоровевший капитан команды Серхио Рамос.

Вратари: Куртуа, Лунин, Лопес;

Защитники: Милитао, Рамос, Начо, Марсело, Менди, Варан;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско;

Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Йович, Винисиус, Родриго.

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