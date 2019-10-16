"Барселона" и "Реал" отказались от переноса Эль Класико в Мадрид

Матч 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом" не будет перенесён в Мадрид.

По информации Marca, руководство обоих клубов отказалось от инициативы Ла Лиги.

Напомним, что "Барсе" и "Реалу" предлагали поменяться кругами из соображений безопасности.

В Каталонии сейчас проходят акции протеста в связи с осуждением местных политиков по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Матч "Барселона" - "Реал" должен состояться в субботу, 26 октября.

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