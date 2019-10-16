"Барселона" и "Реал" отказались от переноса Эль Класико в Мадрид
Матч 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом" не будет перенесён в Мадрид.
По информации Marca, руководство обоих клубов отказалось от инициативы Ла Лиги.
Напомним, что "Барсе" и "Реалу" предлагали поменяться кругами из соображений безопасности.
В Каталонии сейчас проходят акции протеста в связи с осуждением местных политиков по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
Матч "Барселона" - "Реал" должен состояться в субботу, 26 октября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2