"Барселона" и "Реал" поборются за Сане

Теги барселонаманчестер ситиреал мадридлерой санетрансферы

"Барселона" и "Реал" поборются за Сане

"Барселона" и мадридский "Реал" проявляют интерес к немецкому нападающему "Манчестер Сити" Лерою Сане, сообщает Bild.

По сведениям издания, испанские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Главным претендентом на игрока является "Бавария", но испанцы способны заплатить за него более крупную сумму.

Форвард отказывается продлевать с "Манчестер Сити" контракт, который истекает летом 2021 года. Поэтому ближайшее лето будет последним шансом для "горожан" что-то заработать на игроке.

В данный момент 24-летний Сане восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена.

Не пропустите: Сане может остаться в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 19 марта

Главные новости дня: 19 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов