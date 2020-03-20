"Барселона" и "Реал" поборются за Сане

"Барселона" и мадридский "Реал" проявляют интерес к немецкому нападающему "Манчестер Сити" Лерою Сане, сообщает Bild.

По сведениям издания, испанские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Главным претендентом на игрока является "Бавария", но испанцы способны заплатить за него более крупную сумму.

Форвард отказывается продлевать с "Манчестер Сити" контракт, который истекает летом 2021 года. Поэтому ближайшее лето будет последним шансом для "горожан" что-то заработать на игроке.

В данный момент 24-летний Сане восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена.

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