"Барселона" и "Реал" поборются за футболиста "Арсенала"
Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщает испанская пресса, в услугах игрока заинтересованы "Барселона" и "Реал". Отмечается, что каталонцы готовы включить в сделку вингера Усмана Дембеле.
В текущем сезоне Бельерин провел 39 матчей, забил три гола и отдал 4 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|79
|2
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|30
|67
|3
|Реал Мадрид
|30
|63
|4
|Валенсия
|30
|62
|5
|Бетис
|31
|49
|6
|Вильярреал
|30
|47
|7
|Севилья
|31
|46
|8
|Жирона
|30
|44
|9
|Сельта Виго
|31
|43
|10
|Эйбар
|31
|40
|11
|Хетафе
|31
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|12
|Атлетик Бильбао
|30
|36
|13
|Леганес
|31
|36
|14
|Эспаньол
|30
|36
|15
|Алавес
|31
|35
|16
|Реал Сосьедад
|30
|34
|17
|Леванте
|30
|28
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|31
|23
|19
|Лас Пальмас
|30
|21
|20
|Малага
|31
|17