"Барселона" и "Реал" поборются за футболиста "Арсенала"

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"Барселона" и "Реал" поборются за футболиста "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает испанская пресса, в услугах игрока заинтересованы "Барселона" и "Реал". Отмечается, что каталонцы готовы включить в сделку вингера Усмана Дембеле.

В текущем сезоне Бельерин провел 39 матчей, забил три гола и отдал 4 ассиста.

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