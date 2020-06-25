"Барселона" и "Реал" поборются за хавбека "Арсенала"

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"Барселона" и "Реал" поборются за хавбека "Арсенала"

Хавбек "Арсенала" Маттео Гендузи может покинуть клуб.

Как сообщает Metro, борьбу за 21-летнего француза ведут "Барселона", "Реал" и "Лестер".

Ранее "Арсенал" собирался продлить контракт с игроком, однако из-за его поведения в матче с "Брайтоном" клуб готов рассмотреть вариант его продажи.

Соглашение Гендузи с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету игрока три голевые передачи в 34 матчах.

Читайте также: Полузащитник "Арсенала" Гендузи издевался над игроками "Брайтона" во время очного матча. | http://soccernews.ru
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