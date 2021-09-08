"Барселона" и "Реал" поборются за хавбека "Лестера"

Фото: инстаграм Юри Тилеманса/Автор неизвестен

"Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к полузащитнику "Лестера" и сборной Бельгии Юри Тилемансу, сообщает AS.

По сведениям источника, испанские и английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста следующим летом. Контракт хавбека с "лисами" действует до лета 2023 года, поэтому через год клуб может его продать.

24-летний Тилеманс выступает за "Лестер" с 2019 года. Всего он провел за клуб 112 матчей, забил 18 голов и отдал 19 результативных передач.

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