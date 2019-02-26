"Барселона" и "Реал" поборются за игрока ПСЖ
"Барселона" и "Реал" проявляют интерес к аргентинскому полузащитнику "Бетиса" Джованни Ло Чельсо, сообщает El Desmarque.
По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ло Чельсо принадлежит ПСЖ, но выступает за "Бетис" на правах аренды, который имеет право на выкуп трансфера игрока за 22 миллиона евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Ло Чельсо провел 33 матча за "Бетис" во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.
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|25
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|Реал Мадрид
|25
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|Хетафе
|25
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|Алавес
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|Реал Сосьедад
|25
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|Атлетик Бильбао
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|Леганес
|25
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|25
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|Жирона
|25
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