"Барселона" и "Реал" поборются за игрока ПСЖ

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"Барселона" и "Реал" поборются за игрока ПСЖ

"Барселона" и "Реал" проявляют интерес к аргентинскому полузащитнику "Бетиса" Джованни Ло Чельсо, сообщает El Desmarque.

По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ло Чельсо принадлежит ПСЖ, но выступает за "Бетис" на правах аренды, который имеет право на выкуп трансфера игрока за 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Ло Чельсо провел 33 матча за "Бетис" во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: "Барселона" заинтересовалась еще одним игроком "Аякса". | http://soccernews.ru

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