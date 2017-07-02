"Барселона" и "Реал" поборются за перспективного аргентинца

Теги индепендьентебарселонатоттенхэмреал мадридэсекьель барко

"Барселона" и "Реал" поборются за перспективного аргентинцаКаталонская "Барселона" и мадридский "Реал" намерены побороться за очередного перспективного аргентинца, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" и "сливочные" следят за атакующим полузащитником "Индепендьенте" из Авельянеды Эсекьелем Барко. Ранее 18-летний хавбек уже получил предложение от лондонского "Тоттенхэма", однако отдать предпочтение он намерен одному из испанских грандов.

Напомним, "Барселона" называется главным претендентом на ведущего защитника "Ювентуса". | soccernews.ru

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