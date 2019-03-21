"Барселона" и "Реал" поборются за Шкриньяра

Митат Халис, агент защитника "Интера" Милана Шкриньяра, сообщил об интересе "Барселоны" и "Реала" к его клиенту.

"Реал" и "Барселона" хотят подписать Милана. Летом он может перебраться в любую команду, которая сможет договориться с "Интером". "Реал" может оформить трансфер, однако могут вмешаться агенты, работающий в своих интересах", - приводит слова агента AS.

Соглашение словака с клубом рассчитано до 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Шкриньяра одна голевая передача в 36 матчах.

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