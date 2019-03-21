"Барселона" и "Реал" поборются за Шкриньяра
Митат Халис, агент защитника "Интера" Милана Шкриньяра, сообщил об интересе "Барселоны" и "Реала" к его клиенту.
"Реал" и "Барселона" хотят подписать Милана. Летом он может перебраться в любую команду, которая сможет договориться с "Интером". "Реал" может оформить трансфер, однако могут вмешаться агенты, работающий в своих интересах", - приводит слова агента AS.
Соглашение словака с клубом рассчитано до 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Шкриньяра одна голевая передача в 36 матчах.
Читайте также: Игрок "Интера" может перейти в "Ювентус" этим летом. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Бердыев претендовал на пост тренера сборной России
-
Казахстан сенсационно разгромил Шотландию в отборе Евро-2020
-
"Реал" хочет обменять Бэйла на Погба
-
Скрытые фавориты: 5 команд, за которыми стоит последить в ходе квалификации к Евро-2020
-
Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест в матче с "Атлетико"
Лента новостей
-
Рэшфорд покинул расположение сборной Англии
-
"Барселона" и "Реал" поборются за Шкриньяра
-
Сборная Кипра разгромила Сан-Марино
-
Стали известны стартовые составы Бельгии и России
-
Сыграв в форме со львами молодежка "Енисея" прервала десятиматчевую серию без побед
-
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" поставил Скоулза выше Роналду
-
"Интер" заинтересован в услугах Андре Гомеша
-
Бердыев претендовал на пост тренера сборной России
-
"Боруссия" оценила 18-летнего Санчо в 100 миллионов
-
Луческу недоволен высоким местом Лобановского в рейтинге лучших тренеров
-
Азар сравнил себя с Салахом
-
Казахстан сенсационно разгромил Шотландию в отборе Евро-2020
-
"Реал" хочет обменять Бэйла на Погба
-
Экс-игрок "Спартака": "Думаю, что Глушаков останется в команде до конца карьеры"
-
Скрытые фавориты: 5 команд, за которыми стоит последить в ходе квалификации к Евро-2020
-
Азар: "Я начал играть в футбол благодаря Зидану"
-
Владельцы прав на Бэтмена требуют запретить новое лого "Валенсии"
-
Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест в матче с "Атлетико"
-
Слуцкий: "Эдегор готов играть на более высоком уровне, чем "Витесс"
-
"Бавария" все еще не согласовала трансфер Эрнандеса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22