"Барселона" и "Реал" поборются за талантливого боснийца

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"Барселона" и "Реал" поборются за талантливого боснийца

Вингер загребского "Динамо" Айдин Хасич может пойти на повышение.

Как сообщает Mundo Deportivo, 17-летнего боснийца желают подписать "Барселона" и "Реал". Ранее Хасич отказался продлевать соглашение с загребским клубом, которое действует до 2021 года.

В этом сезоне Хасич принял участие в 6 матчах и отметился одним забитым голом.

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