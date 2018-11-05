"Барселона" и "Реал" поборются за талантливого боснийца

Вингер загребского "Динамо" Айдин Хасич может пойти на повышение.

Как сообщает Mundo Deportivo, 17-летнего боснийца желают подписать "Барселона" и "Реал". Ранее Хасич отказался продлевать соглашение с загребским клубом, которое действует до 2021 года.

В этом сезоне Хасич принял участие в 6 матчах и отметился одним забитым голом.

Читайте также: На Николя Пепе претендуют шесть топ-клубов. | http://soccernews.ru