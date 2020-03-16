"Барселона" и "Реал" поборются за турецкого таланта

"Барселона" и "Реал" проявляют интерес к полузащитнику "Фенербахче" Омеру Беязу, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, испанские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуется "Манчестер Юнайтед".

16-летний Беяз является воспитанником "Фенербахче". В нынешнем сезоне он провел 14 матчей за молодежную команду стамбульского клуба и забил два гола. Также на его счету пять голов в 10 матчах за юниорскую сборную Турции U17. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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