"Барселона" и "Реал" поборются за турецкого таланта

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"Барселона" и "Реал" поборются за турецкого таланта

"Барселона" и "Реал" проявляют интерес к полузащитнику "Фенербахче" Омеру Беязу, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, испанские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуется "Манчестер Юнайтед".

16-летний Беяз является воспитанником "Фенербахче". В нынешнем сезоне он провел 14 матчей за молодежную команду стамбульского клуба и забил два гола. Также на его счету пять голов в 10 матчах за юниорскую сборную Турции U17. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Барселона" интересуется защитником "Лацио". | http://soccernews.ru
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