"Барселона" и "Реал" поборются за вингера "Валенсии"

Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" поборются за вингера "Валенсии" Феррана Торреса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что оба гранда из Ла Лиги остались довольны игрой 17-летнего футболиста в текущем сезоне. Трансфер перспективного игрока оценивается "летучими мышами" в 25 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" уступила "Эспаньолу" в первом матче 1/4 финала кубка Испании. | soccernews.ru