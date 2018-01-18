"Барселона" и "Реал" поборются за вингера "Валенсии"

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"Барселона" и "Реал" поборются за вингера "Валенсии"Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" поборются за вингера "Валенсии" Феррана Торреса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что оба гранда из Ла Лиги остались довольны игрой 17-летнего футболиста в текущем сезоне. Трансфер перспективного игрока оценивается "летучими мышами" в 25 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" уступила "Эспаньолу" в первом матче 1/4 финала кубка Испании. | soccernews.ru

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В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

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Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
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