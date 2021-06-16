"Барселона" и "Реал" получили разрешения на участие в Лиге Чемпионов
"Барселона" и "Реал" смогут принять участие в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, сообщает El Partizado de COPE.
По сведениям источника, испанские клубы получили соответствующие разрешения от УЕФА. Ранее европейские чиновники допустили "Ювентус" к участию в Лиге Чемпионов.
Ранее сообщалось, что УЕФА хочет на два года дисквалифицировать "Барселону", "Реал" и "Ювентус" за отказ выйти из Суперлиги. Впрочем, министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА накладывать санкции на клубы.
Не пропустите: Состоялась жеребьевка 1-го предварительного раунда Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Уткин отреагировал на увольнение Олича из ЦСКА
-
Погба высказался о Рюдигере, который укусил его в матче Евро-2020
-
"Бавария" определилась с ценой на Комана
-
Источник: Фонсека возглавит "Тоттенхэм"
-
"Манчестер Сити" может совершить 2-3 крупных трансфера летом: список игроков
-
Александр-Арнольд удивил фанатов сменой имиджа (фото)
-
1
Два украинца претендуют на награду Golden Boy
-
Три раза по 13: мистические цифры ЦСКА при Оличе
-
1
Роналду обрушил стоимость акций Coca-Cola на миллиарды долларов
-
"Барселона" и "Реал" получили разрешения на участие в Лиге Чемпионов
-
"Челси" сделал первое предложение по трансферу Холанда
-
Шевченко прокомментировал слухи о конфликте в сборной Украины
-
Испанский клуб нацелился на форварда "Спартака" Понсе
-
Главные новости дня: 15 июня
-
Зарема отреагировала на увольнение Олича из ЦСКА
-
2
"Спартак" потроллил ЦСКА из-за увольнения Олича (видео)
-
Легенда ЦСКА Ярошик высказался об увольнении Олича
-
Умер бывший главный тренер "Крыльев Советов" Александр Аверьянов
-
2
Защитник сборной Германии укусил Погба во время матча Евро-2020 (фото)
-
Феерия Португалии, успех Франции: все результаты Евро-2020 15 июня
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4