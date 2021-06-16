"Барселона" и "Реал" получили разрешения на участие в Лиге Чемпионов

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"Барселона" и "Реал" получили разрешения на участие в Лиге Чемпионов

"Барселона" и "Реал" смогут принять участие в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, сообщает El Partizado de COPE.

По сведениям источника, испанские клубы получили соответствующие разрешения от УЕФА. Ранее европейские чиновники допустили "Ювентус" к участию в Лиге Чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА хочет на два года дисквалифицировать "Барселону", "Реал" и "Ювентус" за отказ выйти из Суперлиги. Впрочем, министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА накладывать санкции на клубы.

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