"Барселона" и "Реал" проявляют интерес к Джеко

Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" проявляют интерес к форварду "Ромы" Эдину Джеко, информирует TransferMarketWeb.

Так, по сведениям источника, и "сине-гранатовые", и "сливочные" рассматривают кандидатуру 32-летнего нападающего "волков" в качестве одного из вариантов усиления своих атак.

В нынешнем сезоне Джеко забил 21 мяч и сделал 6 результативных передач в 44 матчах за "Рому".

Напомним, "Арсенал" нацелился на хавбека "Ромы". | soccernews.ru