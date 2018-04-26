"Барселона" и "Реал" проявляют интерес к Джеко

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"Барселона" и "Реал" проявляют интерес к ДжекоКаталонская "Барселона" и мадридский "Реал" проявляют интерес к форварду "Ромы" Эдину Джеко, информирует TransferMarketWeb.

Так, по сведениям источника, и "сине-гранатовые", и "сливочные" рассматривают кандидатуру 32-летнего нападающего "волков" в качестве одного из вариантов усиления своих атак.

В нынешнем сезоне Джеко забил 21 мяч и сделал 6 результативных передач в 44 матчах за "Рому".

Напомним, "Арсенал" нацелился на хавбека "Ромы". | soccernews.ru

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6 Вильярреал 33 51
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