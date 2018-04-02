"Барселона" и "Реал" рассматривают вариант с покупкой за 55 миллионов евро защитника "Атлетико"

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"Барселона" и "Реал" рассматривают вариант с покупкой за 55 миллионов евро защитника "Атлетико"Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" интересуются защитником "Атлетико" Лукасом Эрнандесом.

Как информирует испанская пресса, и "сине-гранатовые", и "сливочные" взвешивают целесообразность выделения на трансфер 22-летнего бека "матрасников" 55-ти миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока.

В нынешнем сезоне Эрнандес сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за "Атлетико".

Напомним, на другого защитника "Атлетико" претендуют сразу четыре европейских гранда. | soccernews.ru

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