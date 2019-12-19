"Барселона" и "Реал" сыграли в нулевую ничью впервые за 17 лет

"Барселона" и "Реал" не выявили победителя в перенесенной игре 10-го тура испанской Примеры.

Отмечается, что команды сыграли в нулевую ничью впервые за 17 лет. Последний раз такое случалось в ноябре 2002 года на "Камп Ноу".

Теперь у обоих клубов по 36 очков, однако благодаря дополнительным показателям первое место занимает "Барселона".

Читайте также: "Барселона" и "Реал" завершили класико вничью. | http://soccernews.ru