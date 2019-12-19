"Барселона" и "Реал" сыграли в нулевую ничью впервые за 17 лет

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"Барселона" и "Реал" сыграли в нулевую ничью впервые за 17 лет

"Барселона" и "Реал" не выявили победителя в перенесенной игре 10-го тура испанской Примеры.

Отмечается, что команды сыграли в нулевую ничью впервые за 17 лет. Последний раз такое случалось в ноябре 2002 года на "Камп Ноу".

Теперь у обоих клубов по 36 очков, однако благодаря дополнительным показателям первое место занимает "Барселона".

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Игра Барсы не впечатлила. Был 100%-й шанс у Албы, но он его откровенно просрал!

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