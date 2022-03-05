"Барселона" и "Реал" сыграют летом в США

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"Барселона" и "Реал" сыграют летом в США

СМИ узнали о договорённости между "Барселоной" и "Реалом" провести очный матч во время летнего межсезонья.

По информации La Vanguardia, Эль Класико состоится в июле, когда обе команды будут в турне по США.

Всего "Барса" планирует сыграть три товарищеские встречи в американских городах.

Руководство "сине-гранатовых" рассчитывает заработать не менее 8 миллионов евро на визите в Соединённые Штаты.

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