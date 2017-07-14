"Барселона" и "Реал" сыграют за Суперкубок Испании 13 и 16 августа

Королевская испанская федерация футбола огласила дату начала нового сезона.

Судя по информации на сайте организации, первые матчи в сезоне пройдут 13 и 16 августа.

Это будут игры за Суперкубок Испании, в которых сыграют "Реал" и "Барселона". Первый поединок состоится на поле каталонской команды.

Старт чемпионата Испании запланирован на 19 июля, а дата окончания турнира - 20 мая. Финал Кубка страны состоится 21 апреля.

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