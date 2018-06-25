"Барселона" и "Реал" торгуют хавбека "Баварии"

Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" торгуют полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантару, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, и "сине-гранатовые", и "сливочные" все еще планируют предпринять попытки заполучить 27-летнего хавбека чемпионов Германии. Однако оба клуба рассчитывают достичь соглашения с немецким грандом о снижении суммы компенсации за игрока.

В завершившемся сезоне Тьяго забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Баварию".

Напомним, Тьяго Алькантара уже сделал выбор между "Барселоной" и "Реалом". | soccernews.ru