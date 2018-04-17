"Барселона" и "Реал" узнали соперников по международному Кубку Чемпионов

Теги барселонареал мадрид

"Барселона" и "Реал" узнали соперников по международному Кубку ЧемпионовКаталонская "Барселона" и мадридский "Реал" узнали имена своих соперников по международному Кубку Чемпионов.

Так, "сине-гранатовые" сыграют с лондонским "Тоттенхэмом", "Ромой" и "Миланом", а королевский клуб будет противостоять "Манчестер Юнайтед", туринскому "Ювентусу" и той же "Роме". Все матчи пройдут в рамках подготовки к сезону 2018/2019 в США.

Напомним, Умтити готов принять предложение "Реала". | soccernews.ru

комментарии
не важно

реал с Ювентусом??? совпадение??? не думаю!!!

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Рома с Барсой. Тоже совпадение?

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Команда М О
1 Барселона 32 82
2 Атлетико Мадрид 32 71
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
11 Эйбар 32 40
12 Леганес 32 39
13 Хетафе 31 39
14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Алавес 32 38
16 Эспаньол 31 36
17 Леванте 32 31
18 Депортиво Ла-Корунья 32 26
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 31 17
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