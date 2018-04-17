"Барселона" и "Реал" узнали соперников по международному Кубку Чемпионов

Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" узнали имена своих соперников по международному Кубку Чемпионов.

Так, "сине-гранатовые" сыграют с лондонским "Тоттенхэмом", "Ромой" и "Миланом", а королевский клуб будет противостоять "Манчестер Юнайтед", туринскому "Ювентусу" и той же "Роме". Все матчи пройдут в рамках подготовки к сезону 2018/2019 в США.

Напомним, Умтити готов принять предложение "Реала". | soccernews.ru