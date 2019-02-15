"Барселона" и "Реал" ведут борьбу за звезду "Челси"

"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к французскому полузащитнику "Челси" Н'Голо Канте, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, француз готов покинуть "Челси" из-за плохих отношений с главным тренером Маурицио Сарри. Сумма трансфера может составить 100 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов ПСЖ.

В нынешнем сезоне 27-летний Канте провел 34 матча за "Челси" во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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