"Барселона" и "Реал" ведут борьбу за звезду "Челси"

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"Барселона" и "Реал" ведут борьбу за звезду "Челси"

"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к французскому полузащитнику "Челси" Н'Голо Канте, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, француз готов покинуть "Челси" из-за плохих отношений с главным тренером Маурицио Сарри. Сумма трансфера может составить 100 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов ПСЖ.

В нынешнем сезоне 27-летний Канте провел 34 матча за "Челси" во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Челси" пытается перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Реала". | http://soccernews.ru

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