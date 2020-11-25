"Барселона" и "Реал" выступили с заявлениями о смерти Марадоны
"Барселона" и "Реал" прокомментировали известие о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который умер в возрасте 60 лет из-за внезапной остановки сердца.
"Спасибо за все, Диего", - говорится в официальном Twitter "Барселоны", за которую он играл с 1982 по 1984 годы.
"Реал" Мадрид, президент клуба и совет директоров глубоко опечалены, узнав о кончине настоящей легенды мирового футбола Диего Армандо Марадоны. "Реал" Мадрид выражает соболезнования его семье и друзьям, его бывшим клубам и футбольным фанатам по всему миру, особенно в Аргентине. Диего Армандо Марадона - один из величайших игроков в истории игры, скончался в возрасте 60 лет. Диего Армандо Марадона оставил после себя поистине замечательное наследие, ставшее иконой для миллионов футбольных фанатов по всему миру", - говорится на официальном сайте "Реала".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14