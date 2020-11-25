"Барселона" и "Реал" выступили с заявлениями о смерти Марадоны

"Барселона" и "Реал" прокомментировали известие о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который умер в возрасте 60 лет из-за внезапной остановки сердца.

"Спасибо за все, Диего", - говорится в официальном Twitter "Барселоны", за которую он играл с 1982 по 1984 годы.

"Реал" Мадрид, президент клуба и совет директоров глубоко опечалены, узнав о кончине настоящей легенды мирового футбола Диего Армандо Марадоны. "Реал" Мадрид выражает соболезнования его семье и друзьям, его бывшим клубам и футбольным фанатам по всему миру, особенно в Аргентине. Диего Армандо Марадона - один из величайших игроков в истории игры, скончался в возрасте 60 лет. Диего Армандо Марадона оставил после себя поистине замечательное наследие, ставшее иконой для миллионов футбольных фанатов по всему миру", - говорится на официальном сайте "Реала".

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