"Барселона" и "Реал" завершили класико вничью

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"Барселона" и "Реал" завершили класико вничью

В перенесенном матче 10-го тура испанской Примеры "Барселона" и "Реал" поделили очки.

У обоих клубов по 36 очков, однако лидером турнирной таблицы остаются каталонцы.

"Барселона" - "Реал" 0:0

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Видаль, 55), Лангле, Альба, Серхи Роберто, Ракитич, де Йонг, Пике, Суарес, Месси, Гризманн (Фати, 83).

"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Вальверде (Модрич, 80), Иско (Родриго, 80), Каземиро, Бэйл, Бензема.

Предупреждения: Ракитич (21), Суарес (40), Лангле (45), Каземиро (66), Бэйл (70), Иско (76), Рамос (78), Карвахаль (90).

Читайте также: В "Барселоне" произошел скандал перед матчем с "Реалом". | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
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