"Барселона" и "Сельта" сразятся в Кубке Испании

"Сельта" – "Барселона"

Стадион: "Балаидос"

Начало матча: 21:00

Арбитр: Мартинес Мунуэра

"Барселона" начинает календарный год на "Балаидосе" матчем с "Сельтой" в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Это самая громкая вывеска на этой стадии турнира. Каталонцы уверенно лидируют в чемпионате страны, команда Вальверде опережает ближайшего конкурента на девять очков, выиграв 14 матчей из 17. В начале сезона вся нагрузка в атаке ложилась на Месси, Неймар ушел, заменить его никем не удалось, так как новичок Дембеле получил травму, потух Луис Суарес. Лео с задачей отлично справился, наколотив за первые 10 игр 13 голов, а затем к концу года проснулся и Суарес. Из последних шести игр уругваец не забил только "Валенсии".

"Барселона" выглядит сейчас очень мощно, команда разнесла в Мадриде "Реал" со счетом 3:0, пока соперников у нее в чемпионате нет, но нужен ли каталонцам Кубок страны? Здесь стоит отметить, что они никогда не сливали этот турнир в угоду чемпионату. Да и с таким отрывом команда может позволить себе играть и на три фронта. За последние семь лет "Барселона" шесть раз доходила до финала. Три последних года Кубок непременно уезжает в столицу Каталонии.

"Сельта" – опытный боец, но в последнее время галисийцы выступают нестабильно. Два года назад они заняли шестое место, затем сделали ставку на Лигу Европы, где дошли до полуфинала, в чемпионате же "Сельта" провалилась. Сейчас же у команды нет плотного еврокубкового графика, но она все равно находится во втором десятке. При этом клуб из Виго способен дать бой любой команде на своем стадионе, поэтому легко "Барселоне" сегодня не будет.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 105 матчей: 60 побед у "Барселоны", 21 – у "Сельты", 24 раза была зафиксирована ничья.

В этом сезоне команды сыграли 2:2 на "Камп Ноу".

За две прошлые игры на "Балаидосе" "Сельта" забила в ворота "Барселоны" восемь голов.

Ориентировочные составы:

"Сельта": Бланко, Мальо, Кабрал, С. Гомес, Джонни, Васс, Лоботка, Эрнандес, Систо, М. Гомес, Аспас.

"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Пике, Вермален, Альба, Паулиньо, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Суарес, Месси.

Прогноз на матч:

Обычно "Сельта" очень сильно играет на своем поле, прошлые матчи с "Барселоной" заканчивались со счетом 4:3 и 4:1 в пользу галисийцев, однако в этом сезоне на "Балаидосе" они выступают не столь уверенно. "Сельта" проиграла "Реал Сосьедаду", "Атлетико", "Вильярреалу", сыграла вничью с "Хетафе" и "Жироной. Вероятно, продолжить победную серию в играх с каталонцами им не удастся.

Букмекеры предлагают на победу "Барселоны" коэффициент 2.00, на ничью – 3.70, на "Сельту" – 4.20.

Вячеслав Горбачев

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