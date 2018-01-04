"Барселона" и "Сельта" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании победителя не выявили
"Барселона" в первом матче 1\8 финала встретилась с достаточно неуступчивой "Сельтой", которая на "Балаидосе" готовилась дать бой именитому сопернику. В последних играх галисийцы на своем поле устраивали голевую феерию в поединках с "Барселоной", основной состав каталонцев проигрывал 3:4 и 1:4, сегодня же Вальверде привез в Виго резерв, оставив дома Луиса Суареса, Месси, Иньесту. "Сельта", в свою очередь, выставила основной состав.
Хозяева завладели инициативой на первых минутах, однако этого и следовало ожидать, исходя из состава "Барселоны". Тем не менее "Сельта" так ничего у ворот Силессена не создала, а каталонцы сумели забить первыми. Хосабед ошибся в передаче на Васса, тот плохо обработал мяч, игровой снаряд перехватил Гомеш и убежал в контратаку. От португальца последовал прострел с фланга в центр, а Арнаис в касание переправил мяч в сетку. В дальнейшем "Барселона" снова отдала мяч сопернику, вот только на этот раз уже и "Сельта" сумела достойно ответить. Систо прошел по флангу, отдал в центр на Аспаса, тот пяткой скинул мяч на Хосабеда, но его выстрел блокировал Пике. Атака "Сельты" продолжилась, Макси Гомес выкатил игровой снаряд Аспасу, тот с нескольких метров пробил в перекладину, мяч отскочил на Систо, который с острого угла прошил Силессена.
Гол придал "Сельте" уверенности, они продолжили наседать на ворота Силессена, но до опасных моментов дело так и не дошло, "Барселона" же в контратаки в первой половине игры больше не убегала.
На первых минутах второго тайма мог оформить дубль Арнаис, молодой игрок вышел один на один с Альваресом, но слишком сблизился с вратарем и не сумел пробить стража ворот "Сельты". Через пять минут Арнаис снова был в центре внимания, после навеса Диня он пробивал головой в правый верхний угол – мяч едва не влетел в "девятку". От былого преимущества "Сельты" не осталось и следа, игроки "Барселоны" переломили ход игры и завертели карусель у ворот Альвареса. Отличный момент упустил Денис Суарес, игрок не попал с нескольких метров в пустой угол после хорошего прострела с правого фланга от Семеду, в следующей атаке мог забить Бускетс, но мяч после его удара приняла на себя перекладина.
Хозяева проснулись только с выходом на поле турка Эмре Мора, молодой игрок сразу после замены неплохо пробил, однако отправил мяч в Силессена, затем он снова выскочил на оперативный простор, но со второй попытки уже не попал в створ.
На последних минутах обе команды могли вырвать победу, у "Сельты" проснулся Яго Аспас, его выстрел с трудом парировал Силессен, а у "Барселоны" две неплохие атаки организовали вышедшие на замену Ракитич и Дембеле. Оба игрока проверяли на прочность Альвареса, но вратарь не сплоховал. Сегодня команды сильнейшего выявить не смогли, теперь им предстоит сыграть ответный матч в столице Каталонии.
"Сельта" – "Барселона" 1:1
Голы: Арнаис, 15 – 0:1; Систо, 31 – 1:1
"Сельта": Альварес, Мальо, Фонтас, С. Гомес, Джонни (Ронкалья, 82), Васс (Мендес, 68), Лоботка, Хосабед, Систо (Мор, 67), М. Гомес, Аспас.
"Барселона": Силессен, Семеду, Пике, Вермален, Динь, Паулиньо (Ракитич, 71), Гомеш, Бускетс, Видаль (Роберто, 76), Д. Суарес, Арнаис (Дембеле, 72).
Вячеслав Горбачев
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