"Барселона" и "Сити" не могут договорится о трансфере Гарсии

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"Барселона" и "Сити" не могут договорится о трансфере Гарсии

"Манчестер Сити" не идет на уступки "Барселоны" касательно стоимости защитника английского клуба Эрика Гарсии. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, "горожане" не хотят уменьшать цену на 19-летнего игрока. "Сити" готов отпустить защитника за 15 миллионов евро.

Гарсия - воспитанник академии "Барселоны". В 2017 году он перешел в молодежную команду "Ман Сити", а в декабре 2018 года дебютировал в основном составе.

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