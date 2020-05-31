"Барселона" и Тер Штеген не могут согласовать условия нового контракта

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"Барселона" и Тер Штеген не могут согласовать условия нового контракта

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не может договорится о новом контракт с каталонским клубом, утверждает журналист Никола Скира.

По данным источника, стороны не могут согласовать зарплату футболиста. 28-летний немец хочет получать 10 миллионов евро в год, но "Барса" готова предложить лишь 6,5 миллиона евро.

Нынешнее соглашение игрока рассчитано до лета 2022 года.

В сезоне-2019/20 тер Штеген провел 34 матча за сине-гранатовых и пропустил 34 мяча.

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