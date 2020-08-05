"Барселона" и тер Штеген не могут согласовать зарплату по новому контракту

"Барселона" продолжает переговоры с голкипером Марком-Андре тер Штегеном о новом контракте.

По сведениям Mundo Deportivo, стороны пока не могут согласовать зарплату 28-летнего немца. При этом известно, что контракт будет рассчитан на пять лет.

Отмечается, что "Барса" намерена сохранить тер Штегена, а голкипер хочет остаться в клубе. Источник, близкий к клубу, уверен, что стороны придут к соглашению.

Ранее сообщалось, что тер Штеген просит зарплату в 10 миллионов евро в год, а клуб готов платить 6,3 миллиона евро.

Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года. В этом сезоне тер Штеген провел 44 матча и пропустил 32 гола.

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