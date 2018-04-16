"Барселона" и Умтити провели новый раунд переговоров по продлению действующего контракта
Каталонская "Барселона" провела новый раунд переговоров со своим защитником Самюэлем Умтити по продлению действующего контракта.
Так, по сведениям El Mundo Deportivo, после состоявшейся встречи стороны продолжают стоять на своем - 24-летний бек по-прежнему не снижает уровень своих финансовых требований, а клуб пока не готов их удовлетворять. Однако все же определенного прогресса им удалось достичь в переговорном процессе. Поэтому и "Барса", и француз с оптимизмом смотрят на их будущее сотрудничество.
Напомним, на голкипера "Барселоны" претендует три клуба. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гаттузо поделился информацией о трансферных планах "Милана"
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Зидан рассказал о проблеме антимадридизма
-
"Барселона" определилась с заменой Иньесте
-
Дюгарри в очередной раз раскритиковал Неймара
-
Бенитес прокомментировал возможность возглавить "Арсенал"
-
Бонуччи: "Для меня выигрыш "Ювентусом" Лиги Чемпионов в текущем сезоне был бы большим ударом"
-
"Барселона" готова заплатить 70 миллионов евро за игрока "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" готов удовлетворить финансовые запросы Роналду
-
ПСЖ готов расстаться с двумя своими бывшими лидерами
-
Караваев: "В Голландии смотрят на назначение Слуцкого позитивно"
-
Зидан прокомментировал травму Видаля
-
Перес и Зидан не могут согласовать будущее ведущего игрока "Реала"
-
"Манчестер Юнайтед" назвал "Реалу" цену на Де Хеа
-
Цаллагов пропустит матч с "Зенитом"
-
"Барселона" возобновила интерес к хавбеку "Тоттенхэма"
-
"Реал" выразил обеспокоенность по поводу судейства перед полуфиналами с "Баварией"
-
"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля
-
Краневиттер: "Попадание в Лигу Чемпионов станет для "Зенита" неплохим результатом"
-
Вырученные с продажи Хамеса средства, "Реал" планирует направить на покупку нового вратаря
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|82
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|71
|3
|Валенсия
|32
|65
|4
|Реал Мадрид
|31
|64
|5
|Бетис
|32
|52
|6
|Вильярреал
|32
|48
|7
|Севилья
|32
|47
|8
|Жирона
|32
|44
|9
|Сельта Виго
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|40
|11
|Эйбар
|32
|40
|12
|Леганес
|32
|39
|13
|Хетафе
|31
|39
|14
|Атлетик Бильбао
|32
|39
|15
|Алавес
|32
|38
|16
|Эспаньол
|31
|36
|17
|Леванте
|32
|31
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|32
|26
|19
|Лас Пальмас
|32
|21
|20
|Малага
|31
|17