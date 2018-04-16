"Барселона" и Умтити провели новый раунд переговоров по продлению действующего контракта

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"Барселона" и Умтити провели новый раунд переговоров по продлению действующего контрактаКаталонская "Барселона" провела новый раунд переговоров со своим защитником Самюэлем Умтити по продлению действующего контракта.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, после состоявшейся встречи стороны продолжают стоять на своем - 24-летний бек по-прежнему не снижает уровень своих финансовых требований, а клуб пока не готов их удовлетворять. Однако все же определенного прогресса им удалось достичь в переговорном процессе. Поэтому и "Барса", и француз с оптимизмом смотрят на их будущее сотрудничество.

Напомним, на голкипера "Барселоны" претендует три клуба. | soccernews.ru

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